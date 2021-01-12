Российская тенисистка Вероника Кудерметова вышла в финал первого турнира WTA сезона-2021. Она поспорит за титул с Ариной Соболенко из Беларуси.

В полуфинале 23-летняя Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:6 (8), 6:4 – спортсменка подала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Костюк семь раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.