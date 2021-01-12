Российская тенисистка Вероника Кудерметова вышла в финал первого турнира WTA сезона-2021. Она поспорит за титул с Ариной Соболенко из Беларуси.

В полуфинале 23-летняя Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:6 (8), 6:4 – спортсменка подала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Костюк семь раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

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Стадией ранее Кудерметова закрыла пятую ракетку мира Элину Свитолину – 5:7, 6:3, 7:6 (3).

Соболенко прошла в финал благодаря уверенной победе над Марией Саккари из Греции – матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу белорусской теннисистки. Арина вышла в третий финал подряд, ее победная серия составляет 14 матчей.

  • Финальный матч состоится 13 января.
  • 2020 год тоже начинался с российской теннисистки в финале – Екатерина Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне, одолев Елену Рыбакину.

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