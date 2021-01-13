Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла первый в карьере финал турнира WTA. В решающем матче соревнований в Абу-Даби она уступила Арине Соболенко из Беларуси – 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Для Соболенко, с учетом результатов конца сезона-2020, это третий титул подряд: в конце октября-начале ноября она выиграла турниры в Остраве и Линце. Ее победная серия насчитывает 15 матчей.

WTA Абу-Даби
🎾 Кудерметова вышла в 1-й финал WTA 2021-го. Она сыграет с Соболенко
21 ЧАС НАЗАД
  • Соболенко выиграла 9 турнир в карьере. Последние два сезона она брала по 3 титула ежегодно.
  • Благодаря этому успеху Арина поднимется на три позиции и станет седьмой ракеткой мира (личный рекорд).
  • Кудерметова на будущей неделе станет 36-й ракеткой мира и второй в России.

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