Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла первый в карьере финал турнира WTA. В решающем матче соревнований в Абу-Даби она уступила Арине Соболенко из Беларуси – 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Для Соболенко, с учетом результатов конца сезона-2020, это третий титул подряд: в конце октября-начале ноября она выиграла турниры в Остраве и Линце. Ее победная серия насчитывает 15 матчей.