Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла первый в карьере финал турнира WTA. В решающем матче соревнований в Абу-Даби она уступила Арине Соболенко из Беларуси – 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 6 минут.
Для Соболенко, с учетом результатов конца сезона-2020, это третий титул подряд: в конце октября-начале ноября она выиграла турниры в Остраве и Линце. Ее победная серия насчитывает 15 матчей.
WTA Абу-Даби
🎾 Кудерметова вышла в 1-й финал WTA 2021-го. Она сыграет с Соболенко
- Соболенко выиграла 9 турнир в карьере. Последние два сезона она брала по 3 титула ежегодно.
- Благодаря этому успеху Арина поднимется на три позиции и станет седьмой ракеткой мира (личный рекорд).
- Кудерметова на будущей неделе станет 36-й ракеткой мира и второй в России.
Теннис
Соболенко выбила Серену из топ-10 – сезон в WTA закончен
WTA Linz
Соболенко выиграла 2-й турнир подряд. И последний в сезоне-2020