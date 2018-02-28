28.02.18 - Princess Mundo Imperial
Л. ЦуренкоЛеся Цуренко
Не ранее
20:00
А. РодионоваАрина Родионова
WTA Акапулько • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Леся Цуренко - Арина Родионова
WTA Акапулько - 28 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Леся Цуренко – Арина Родионова на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 28 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Леся Цуренко и Арина Родионова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0