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Стефани Фогель - Татьяна Мария

WTA Акапулько - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Стефани Фогель – Татьяна Мария на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стефани Фогель и Татьяна Мария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.