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Арина Родионова - Катерина Козлова

WTA Акапулько - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Арина Родионова – Катерина Козлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Арина Родионова и Катерина Козлова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.