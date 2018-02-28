Getty Images

«Меня за такое забанили бы лет на 6». Гаврилова чуть не прибила болбоя ракеткой – Кирьос в шоке

«Меня за такое забанили бы лет на 6». Гаврилова чуть не прибила болбоя ракеткой – Кирьос в шоке
Eurosport

6 мин. назад

Это был бы ад.

Дарья Гаврилова не без труда обыграла Мэдисон Брингл в первом круге турнира в Акапулько – 4:6, 6:3, 6:3.

Во втором сете при счете 3:1 Дарья слила собственную подачу, с расстройства бросила ракетку в сетку и чуть не прибила болбоя.

Гаврилова не была наказана за этот инцидент, что шокировало Ника Кирьоса.

«Меня за такое дисквалифицировали бы лет на шесть, а этот момент еще месяц не слезал со страниц газет и новостных каналов», – возмутился Ник в твиттере.

  • В 2016 году Гаврилова и Кирьос выиграли Кубок Хопмана.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ну когда еще ты увидишь матч, в котором божили Панарин, Овечкин и Бобровский?

01:56
Популярные видео
«Лос-Анджелес» вонзил «Вегасу» за 11 секунд до сирены, перевел все в овертайм и добил соперника
1 513 просмотров17 ч
Василевский отразил 4 буллита «Торонто» из четырех. Ну, не герой ли?
3 776 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться