«Меня за такое забанили бы лет на 6». Гаврилова чуть не прибила болбоя ракеткой – Кирьос в шоке

Дарья Гаврилова не без труда обыграла Мэдисон Брингл в первом круге турнира в Акапулько – 4:6, 6:3, 6:3.

Во втором сете при счете 3:1 Дарья слила собственную подачу, с расстройства бросила ракетку в сетку и чуть не прибила болбоя.

Гаврилова не была наказана за этот инцидент, что шокировало Ника Кирьоса.

«Меня за такое дисквалифицировали бы лет на шесть, а этот момент еще месяц не слезал со страниц газет и новостных каналов», – возмутился Ник в твиттере.

В 2016 году Гаврилова и Кирьос выиграли Кубок Хопмана.

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