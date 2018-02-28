Getty Images
«Меня за такое забанили бы лет на 6». Гаврилова чуть не прибила болбоя ракеткой – Кирьос в шоке
Это был бы ад.
Дарья Гаврилова не без труда обыграла Мэдисон Брингл в первом круге турнира в Акапулько – 4:6, 6:3, 6:3.
Во втором сете при счете 3:1 Дарья слила собственную подачу, с расстройства бросила ракетку в сетку и чуть не прибила болбоя.
Гаврилова не была наказана за этот инцидент, что шокировало Ника Кирьоса.
«Меня за такое дисквалифицировали бы лет на шесть, а этот момент еще месяц не слезал со страниц газет и новостных каналов», – возмутился Ник в твиттере.
- В 2016 году Гаврилова и Кирьос выиграли Кубок Хопмана.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте