Польская теннисистка Ига Швёнтек стала сильнейшей на турнире категории 500 в Аделаиде. В финале 19-летняя спортсменка одолела Белинду Бенчич из Швейцарии – 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Швёнтек была посеяна на турнире под 5-м номером и в пяти матчах не отдала ни сета, переиграв Брингл, Инглис, Коллинс, Тайхманн и Бенчич.

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  • Для Иги это первый титул WTA. В 2020 году она выиграла «Ролан Гаррос», став первой в истории чемпионкой «Шлема» из Польши.
  • В обновленном рейтинге Швёнтек поднимется на 15-ю строчку и обновит личный рекорд.

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