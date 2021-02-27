Польская теннисистка Ига Швёнтек стала сильнейшей на турнире категории 500 в Аделаиде. В финале 19-летняя спортсменка одолела Белинду Бенчич из Швейцарии – 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Швёнтек была посеяна на турнире под 5-м номером и в пяти матчах не отдала ни сета, переиграв Брингл, Инглис, Коллинс, Тайхманн и Бенчич.