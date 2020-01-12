Серена Уильямс обыграла Джессику Пегулу в финале турнира WTA в Окленде – 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 36 минут.

Легендарная американка избежала двойных ошибок, дважды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта. У ее 25-летней соотечественницы четыре эйса, один брейк и три двойные.

Для 38-летней теннисистки это 73-й титул в карьере и первый после рождения ребенка. С победы на Australian Open-2017 Серена провела пять финалов, но не смогла победить и даже взять сет ни в одном из них.

После этой победы Серена станет девятой в мировом рейтинге.

Australian Open-2020 стартует уже 20 января. Eurosport покажет турнир.

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