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Анастасия Севастова - Доминика Цибулкова

WTA Пекин - 5 октября 2018

Это Теннис, и это Пекин! Следите за матчем Анастасия Севастова – Доминика Цибулкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 5 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Анастасия Севастова и Доминика Цибулкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.