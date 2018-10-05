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Анастасия Севастова - Доминика Цибулкова
WTA Пекин - 5 октября 2018
Это Теннис, и это Пекин! Следите за матчем Анастасия Севастова – Доминика Цибулкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 5 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Севастова и Доминика Цибулкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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