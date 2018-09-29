Getty Images
Элина Свитолина проиграла Александре Крунич в первом круге турнира в Пекине, ведя 6:0, 4:1
У украинки в последнее время не ладится.
Украинка Элина Свитолина покинула турнир WTA в Пекине, проиграв сербке Александра Крунич.
Крунич потребовалось 2 часа 5 минут, чтобы разделаться с противницей – 0:6, 6:4, 7:6. При этом Элина сделала больше эйсов – 8 против нуля, набрала больше очков – 101 против 95 и сделала больше брейков – 7 против 5.
WTA Пекин завершится 7 октября.
- Свитолина проиграла второй матч подряд.
- По некоторым данным, в последнее время теннисистка очень серьезно работает над сгонкой веса.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте