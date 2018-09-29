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Элина Свитолина проиграла Александре Крунич в первом круге турнира в Пекине, ведя 6:0, 4:1

Свитолина проиграла Крунич, ведя 6:0, 4:1
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

У украинки в последнее время не ладится.

Украинка Элина Свитолина покинула турнир WTA в Пекине, проиграв сербке Александра Крунич.

Крунич потребовалось 2 часа 5 минут, чтобы разделаться с противницей – 0:6, 6:4, 7:6. При этом Элина сделала больше эйсов – 8 против нуля, набрала больше очков – 101 против 95 и сделала больше брейков – 7 против 5.

WTA Пекин завершится 7 октября.

  • Свитолина проиграла второй матч подряд.
  • По некоторым данным, в последнее время теннисистка очень серьезно работает над сгонкой веса.

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