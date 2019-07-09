WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Барти VS Ю.Путинцева
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Эшли Барти - Юлия Путинцева
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг1
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
5
4
А.Соболенко
✓
7
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
78
3
6
П.Мартич
66
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
7
С.Кенин
3
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти
✓
4
6
6
К.Гарсия
6
4
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Ц.Ван
✓
6
6
Э.Барти
2
4
Больше матчей
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева
✓
6
6
А.Блинкова
0
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кузнецова
✓
6
1
Ю.Путинцева
1
0
A
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Осака
✓
6
6
Ю.Путинцева
4
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Флинк
1
1
Ю.Путинцева
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева
✓
6
77
К.Кава
4
64
Больше матчей
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