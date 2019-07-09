Онлайн - Эшли Барти - Юлия Путинцева

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.