WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Бенчич VS В.Уильямс
30 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Lotus Court
Матч
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Онлайн - Белинда Бенчич - Винус Уильямс
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - Винус Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич
✓
7
6
С.Сьех
5
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Бенчич
63
5
Б.Андрееску
✓
77
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Бенчич
✓
77
6
Д.Векич
65
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Осака
5
4
Б.Бенчич
✓
7
6
Больше матчей
Винус
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст39
WTA рейтинг59
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова
3
6
5
В.Уильямс
✓
6
4
7
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс
5
65
Д.Коллинс
✓
7
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
В.Уильямс
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
1
0
В.Уильямс
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Уильямс
2
3
М.Киз
✓
6
6
Больше матчей
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