WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

Б.Бенчич VS В.Уильямс

30 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Lotus Court
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Онлайн - Белинда Бенчич - Винус Уильямс

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - Винус Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
10
Последние матчи
Больше матчей
Винус Уильямс
Винус
Уильямс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    39
WTA рейтинг
59
Последние матчи
Больше матчей

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