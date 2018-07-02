WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Мертенс VS П.Мартич
30 сентября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элис Мертенс - Петра Мартич
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг24
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
6
4
65
С.Кенин
✓
4
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
0
Э.Мертенс
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Осака
✓
6
6
Э.Мертенс
4
1
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи
4
3
Э.Мертенс
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
3
6
2
Э.Мертенс
✓
6
1
6
Больше матчей
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг23
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
78
3
6
П.Мартич
66
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
В.Кудерметова
3
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
0
6
1
П.Мартич
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
2
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
Больше матчей
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