WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд

Э.Мертенс VS П.Мартич

30 сентября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Элис Мертенс - Петра Мартич

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
24
Последние матчи
Больше матчей
Петра Мартич
Петра
Мартич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей

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