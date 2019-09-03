WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Свитолина VS Я.Ван
30 сентября 2019 г. Начало после 06:30
Moon Court
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - Яфань Ван
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Яфань Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
4
2
Э.Свитолина
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Мугуруса
5
2
Э.Свитолина
✓
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
4
3
A
М.Бузкова
✓
6
4
Больше матчей
Яфань
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
1
2
Я.Ван
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Ван
2
6
1
С.Стивенс
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван
✓
4
6
4
Л.Дэвис
6
4
0
A
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Ван
65
4
К.Мухова
✓
77
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Бадоса
1
3
Я.Ван
✓
6
6
Больше матчей
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