WTA Пекин
Одиночный разряд | 3-й раунд
Е.Александрова VS Д.Касаткина
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Екатерина Александрова - Дарья Касаткина
WTA Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг38
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
2
3
Е.Александрова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
5
6
6
Б.Пера
7
2
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
79
Е.Александрова
65
67
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Ан
77
4
4
Е.Александрова
✓
6
6
6
Больше матчей
Дарья
Касаткина
Касаткина
Россия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст22
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Касаткина
✓
6
77
А.Соболенко
4
65
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Касаткина
✓
2
6
6
Ш.Пен
6
4
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Касаткина
2
2
К.Гарсия
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Конта
✓
6
4
6
Д.Касаткина
1
6
2
Больше матчей
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