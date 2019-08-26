Онлайн - Екатерина Александрова - Дарья Касаткина

WTA Пекин - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.