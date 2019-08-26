WTA Пекин
Одиночный разряд | 3-й раунд

Е.Александрова VS Д.Касаткина

3 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Екатерина Александрова - Дарья Касаткина

WTA Пекин - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Екатерина Александрова - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
38
Последние матчи
Больше матчей
Дарья Касаткина
Дарья
Касаткина
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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