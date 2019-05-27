WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Кербер VS П.Херцог
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анжелик Кербер - Полона Херцог
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анжелик Кербер - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анжелик
Кербер
Кербер
Германия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)68
- Возраст31
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
✓
6
1
6
Ч.Шуай
2
6
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
✓
77
5
6
А.Кербер
65
7
1
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Кербер
3
3
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Гиббс
2
4
А.Кербер
✓
6
6
Больше матчей
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
64
77
6
Ю.Гёргес
77
65
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Квитова
✓
78
6
П.Херцог
66
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пегула
0
1
П.Херцог
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
1
А.Богдан
✓
6
3
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
✓
6
7
П.Херцог
3
5
Больше матчей
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