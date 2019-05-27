Онлайн - Анжелик Кербер - Полона Херцог

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анжелик Кербер - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.