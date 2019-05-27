WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Кербер VS П.Херцог

1 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Анжелик Кербер - Полона Херцог

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анжелик Кербер - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анжелик Кербер
Анжелик
Кербер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
15
Последние матчи
Больше матчей
Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
51
Последние матчи
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