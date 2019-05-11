WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Ястремская VS К.Бертенс
30 сентября 2019 г. Начало после 06:30
Moon Court
Матч
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Онлайн - Даяна Ястремская - Кики Бертенс
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг28
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
1
1
Д.Ястремская
✓
6
6
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Одиночный разряд
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Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
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