Онлайн - Даяна Ястремская - Кики Бертенс

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.