WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Ястремская VS К.Бертенс

30 сентября 2019 г. Начало после 06:30

Moon Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Даяна Ястремская - Кики Бертенс

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
28
Последние матчи
Больше матчей
Кики Бертенс
Кики
Бертенс
НидерландыНидерланды
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Павлюченкова дважды шикарно начинала сеты против Бертенс, но голландка на форсаже дожимала соперницу

US Open
30/08/2019

Ни одна русская теннисистка не пробилась в третий круг US Open. Это повторение результата Уимблдона

US Open
30/08/2019

Кузнецова ушла с двух матчболов против Ястремской и стала единственной русской в третьем круге

WTA Цинциннати
14/08/2019

Кики Бертенс победила Симону Халеп в финале Мадрида – теннис

WTA Мадрид
11/05/2019