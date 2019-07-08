WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Возняцки VS Л.Дэвис

30 сентября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Каролин Возняцки - Лорен Дэвис

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Лорен Дэвис на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролин Возняцки
Каролин
Возняцки
ДанияДания
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
17
Последние матчи
Больше матчей
Лорен Дэвис
Лорен
Дэвис
СШАСША
  • Рост (м)
    1.57
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
64
Последние матчи
Больше матчей

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