WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Возняцки VS Л.Дэвис
30 сентября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Каролин Возняцки - Лорен Дэвис
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Лорен Дэвис на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Возняцки
Возняцки
Дания
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг17
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
77
1
2
С.Сьех
✓
62
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
4
Б.Андрееску
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
4
6
6
Д.Коллинс
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
✓
1
7
6
Я.Ван
6
5
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
✓
6
6
К.Возняцки
4
4
Больше матчей
Лорен
Дэвис
Дэвис
США
- Рост (м)1.57
- Вес (кг)55
- Возраст25
WTA рейтинг64
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван
✓
4
6
4
Л.Дэвис
6
4
0
A
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис
2
62
Э.Барти
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дэвис
✓
7
6
Ю.Ларссон
5
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс
✓
7
6
Л.Дэвис
5
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Пегула
✓
6
77
Л.Дэвис
2
62
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое