WTA Пекин
Одиночный разряд | 3-й раунд
К.Возняцки VS К.Синякова
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Каролин Возняцки - Катерина Синякова
WTA Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Возняцки
Возняцки
Дания
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг19
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
6
6
К.Макхэйл
4
0
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
✓
6
6
Л.Дэвис
1
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
77
1
2
С.Сьех
✓
62
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
4
Б.Андрееску
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
4
6
6
Д.Коллинс
6
3
4
Больше матчей
Катерина
Синякова
Синякова
Чехия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)69
- Возраст23
WTA рейтинг47
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
✓
6
6
А.Остапенко
2
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
6
С.Ван
2
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
0
Э.Мертенс
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
6
5
0
В.Голубиц
✓
4
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое