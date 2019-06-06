WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Брэйди VS А.Анисимова

30 сентября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Дженнифер Брэйди - Аманда Анисимова

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дженнифер Брэйди - Аманда Анисимова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дженнифер Брэйди
Дженнифер
Брэйди
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
66
Последние матчи
Больше матчей
Аманда Анисимова
Аманда
Анисимова
СШАСША
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
29
Последние матчи
Больше матчей

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