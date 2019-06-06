WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Брэйди VS А.Анисимова
30 сентября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Дженнифер Брэйди - Аманда Анисимова
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дженнифер Брэйди - Аманда Анисимова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дженнифер
Брэйди
Брэйди
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)68
- Возраст24
WTA рейтинг66
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди
4
6
4
Б.Пера
✓
6
3
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович
✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
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5
65
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4
7
77
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Аманда
Анисимова
Анисимова
США
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст18
WTA рейтинг29
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
3
3
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✓
6
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Одиночный разряд
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С.Стосур
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6
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А.Анисимова
✓
6
3
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Анисимова
7
5
4
С.Чжэн
✓
5
7
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
✓
6
6
М.Брингл
2
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
4
5
М.Линетт
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6
7
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