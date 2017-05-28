WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Макхэйл VS ...
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристина Макхэйл - ...
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Макхэйл - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Макхэйл
Макхэйл
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст27
WTA рейтинг100
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл
✓
6
1
6
С.Кузнецова
0
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
3
67
Д.Ястремская
✓
6
79
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
6
3
3
К.Макхэйл
✓
4
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова
✓
79
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл
✓
6
6
Г.Миннен
2
4
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