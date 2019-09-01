WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Петкович VS Н.Осака
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Андреа Петкович - Наоми Осака
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Наоми Осака на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг77
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тайхманн
64
3
А.Петкович
✓
77
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
5
4
Ч.Шуай
✓
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович
✓
7
64
6
Л.Керкове
5
77
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Мертенс
✓
6
6
А.Петкович
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
✓
6
6
П.Квитова
4
4
Больше матчей
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг4
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пегула
3
65
Н.Осака
✓
6
77
WTA Осака
Одиночный разряд
Финал
Н.Осака
✓
6
6
А.Павлюченкова
2
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Осака
✓
6
6
Э.Мертенс
4
1
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Осака
✓
6
6
Ю.Путинцева
4
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака
✓
7
6
В.Томова
5
3
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое