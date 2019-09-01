WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Петкович VS Н.Осака

1 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Андреа Петкович - Наоми Осака

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андреа Петкович - Наоми Осака на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андреа Петкович
Андреа
Петкович
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
77
Последние матчи
Больше матчей
Наоми Осака
Наоми
Осака
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей

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