Онлайн - Катерина Синякова - Алена Остапенко

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Синякова - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.