WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Синякова VS А.Остапенко
30 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Катерина Синякова - Алена Остапенко
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Синякова - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Синякова
Синякова
Чехия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)69
- Возраст23
WTA рейтинг38
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6
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Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг74
Последние матчи
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Одиночный разряд
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7
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