WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Томлянович VS Э.Риске
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Айла Томлянович - Элисон Риске
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг42
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Ван
7
5
A
А.Томлянович
✓
5
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
65
2
Д.Ястремская
✓
77
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Хон
✓
6
5
6
А.Томлянович
3
7
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
0
2
А.Томлянович
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
Больше матчей
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг32
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Финал
А.Соболенко
✓
6
3
6
Э.Риске
3
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Риске
✓
7
7
П.Квитова
5
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Ц.Ван
2
1
Э.Риске
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Риске
✓
2
77
6
М.Пюиг
6
65
3
Больше матчей
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