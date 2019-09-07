WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Андрееску VS А.Саснович

30 сентября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Бьянка Андрееску - Александра Саснович

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Бьянка Андрееску
Бьянка
Андрееску
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей
Александра Саснович
Александра
Саснович
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
50
Последние матчи
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