WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Андрееску VS А.Саснович
30 сентября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Бьянка Андрееску - Александра Саснович
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьянка Андрееску - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску
✓
6
7
С.Уильямс
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Бенчич
63
5
Б.Андрееску
✓
77
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
✓
3
6
6
Э.Мертенс
6
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Т.Таунсенд
1
6
2
Б.Андрееску
✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
4
Б.Андрееску
✓
6
6
Больше матчей
Александра
Саснович
Саснович
Белоруссия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг50
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко
✓
6
6
А.Саснович
1
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
✓
6
6
А.Саснович
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Жабер
✓
3
6
6
А.Саснович
6
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович
✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Линетт
✓
6
6
А.Саснович
1
4
Больше матчей
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