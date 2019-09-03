WTA Пекин
Одиночный разряд | 1/4 финала
Э.Свитолина VS К.Бертенс
4 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - Кики Бертенс
WTA Пекин - 04 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
68
6
С.Кенин
3
710
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
77
77
Я.Ван
65
61
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
4
2
Э.Свитолина
✓
6
6
Больше матчей
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
66
6
3
К.Бертенс
✓
78
2
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ястремская
65
3
К.Бертенс
✓
77
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
6
1
63
К.Бертенс
✓
3
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
✓
6
711
К.Бертенс
1
69
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
6
4
2
К.Бертенс
✓
3
6
6
Больше матчей
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