WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Мухова VS М.Киз
30 сентября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Мэдисон Киз
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Мэдисон Киз на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Финал
К.Мухова
✓
6
6
М.Линетт
1
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Ван
65
4
К.Мухова
✓
77
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
✓
6
6
П.Хон
3
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
6
Т.Бабош
2
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
✓
6
3
6
Э.Ван Эйтванк
4
6
2
Больше матчей
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг16
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина
✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз
✓
6
7
Больше матчей
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