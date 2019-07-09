WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Мухова VS М.Киз

30 сентября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Каролина Мухова - Мэдисон Киз

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Мэдисон Киз на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей
Мэдисон Киз
Мэдисон
Киз
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
16
Последние матчи
Больше матчей

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