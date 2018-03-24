WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Кенин VS ...
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Софиа Кенин - ...
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Мугуруса
0
6
2
С.Кенин
✓
6
2
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
7
С.Кенин
3
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
6
4
65
С.Кенин
✓
4
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
2
65
С.Кенин
✓
6
77
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Финал
С.Кенин
✓
64
6
6
С.Стосур
77
4
2
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