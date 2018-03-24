WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Кенин VS ...

1 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Софиа Кенин - ...

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Софиа Кенин
Софиа
Кенин
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
20
Последние матчи
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