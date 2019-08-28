WTA Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Павлюченкова VS В.Кудерметова
30 сентября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Вероника Кудерметова
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг41
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
2
65
С.Кенин
✓
6
77
WTA Осака
Одиночный разряд
Финал
Н.Осака
✓
6
6
А.Павлюченкова
2
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Кербер
3
3
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Дои
2
2
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
✓
6
7
К.Бертенс
1
5
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
В.Кудерметова
3
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои
✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова
✓
6
4
6
Больше матчей
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