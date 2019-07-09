WTA Пекин
Одиночный разряд | 1/4 финала
Э.Барти VS П.Квитова
4 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Эшли Барти - Петра Квитова
WTA Пекин - 04 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг1
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
65
6
С.Чжэн
3
77
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти
✓
6
6
Ю.Путинцева
4
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
5
4
А.Соболенко
✓
7
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти
✓
78
3
6
П.Мартич
66
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти
✓
6
7
С.Кенин
3
5
Больше матчей
Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг7
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
3
3
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
4
П.Квитова
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Риске
✓
7
7
П.Квитова
5
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Квитова
✓
6
6
Д.Ястремская
2
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Квитова
✓
6
6
С.Стивенс
3
3
Больше матчей
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