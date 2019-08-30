WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Касаткина VS А.Соболенко
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Дарья Касаткина - Арина Соболенко
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дарья Касаткина - Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дарья
Касаткина
Касаткина
Россия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст22
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Касаткина
✓
2
6
6
Ш.Пен
6
4
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Касаткина
2
2
К.Гарсия
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Конта
✓
6
4
6
Д.Касаткина
1
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
4
1
Больше матчей
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Финал
А.Соболенко
✓
6
3
6
Э.Риске
3
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
5
4
А.Соболенко
✓
7
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
✓
6
711
К.Бертенс
1
69
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
✓
6
6
Д.Коллинс
1
0
Больше матчей
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