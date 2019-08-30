WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Касаткина VS А.Соболенко

1 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Дарья Касаткина - Арина Соболенко

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дарья Касаткина - Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дарья Касаткина
Дарья
Касаткина
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей
Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей

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