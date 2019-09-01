WTA Пекин
Одиночный разряд | 3-й раунд
Э.Риске VS Н.Осака
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элисон Риске - Наоми Осака
WTA Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Наоми Осака на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг24
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Томлянович
3
6
4
Э.Риске
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Финал
А.Соболенко
✓
6
3
6
Э.Риске
3
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Риске
✓
7
7
П.Квитова
5
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
Ц.Ван
2
1
Э.Риске
✓
6
6
Больше матчей
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг4
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
2
0
Н.Осака
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пегула
3
65
Н.Осака
✓
6
77
WTA Осака
Одиночный разряд
Финал
Н.Осака
✓
6
6
А.Павлюченкова
2
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Осака
✓
6
6
Э.Мертенс
4
1
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Осака
✓
6
6
Ю.Путинцева
4
4
Больше матчей
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