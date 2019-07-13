WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Халеп VS Е.Александрова
30 сентября 2019 г. Начало после 06:30
Moon Court
Матч
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Онлайн - Симона Халеп - Екатерина Александрова
WTA Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст28
WTA рейтинг6
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
6
Р.Питерсон
1
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
✓
6
6
Б.Стрыцова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
6
3
64
Т.Таунсенд
✓
2
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
3
6
Н.Гиббс
3
6
2
Больше матчей
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова
✓
5
6
6
Б.Пера
7
2
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
79
Е.Александрова
65
67
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Ан
77
4
4
Е.Александрова
✓
6
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
6
3
4
Е.Александрова
✓
3
6
6
Больше матчей
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