WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Халеп VS Е.Александрова

30 сентября 2019 г. Начало после 06:30

Moon Court
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Онлайн - Симона Халеп - Екатерина Александрова

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Симона Халеп
Симона
Халеп
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей
Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей

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