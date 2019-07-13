Онлайн - Симона Халеп - Екатерина Александрова

WTA Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.