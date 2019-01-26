WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Младенович VS П.Квитова
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристина Младенович - Петра Квитова
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг44
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
3
2
К.Младенович
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
2
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
1
2
М.Дои
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
0
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
4
6
Э.Свитолина
4
6
3
Больше матчей
Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг7
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Риске
✓
7
7
П.Квитова
5
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Квитова
✓
6
6
Д.Ястремская
2
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Квитова
✓
6
6
С.Стивенс
3
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Квитова
✓
78
6
П.Херцог
66
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
✓
6
6
П.Квитова
4
4
Больше матчей
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