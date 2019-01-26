WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Младенович VS П.Квитова

1 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Кристина Младенович - Петра Квитова

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
44
Последние матчи
Больше матчей
Петра Квитова
Петра
Квитова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей

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