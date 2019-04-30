WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Чжэн VS С.Стивенс
1 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Слоан Стивенс
WTA Пекин - 01 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг37
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
✓
4
6
77
М.Пюиг
6
3
65
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Паолини
✓
7
3
7
С.Чжэн
5
6
5
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
77
63
1
С.Чжэн
✓
65
77
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Томлянович
✓
6
64
6
С.Чжэн
1
77
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
7
6
Э.Риске
5
3
Больше матчей
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Линетт
5
3
С.Стивенс
✓
7
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Квитова
✓
6
6
С.Стивенс
3
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Ван
2
6
1
С.Стивенс
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
5
4
С.Стивенс
✓
7
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
0
3
К.Джорджи
✓
6
6
Больше матчей
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