WTA Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Чжэн VS С.Стивенс

1 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Слоан Стивенс

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сайсай Чжэн
Сайсай
Чжэн
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей
Слоан Стивенс
Слоан
Стивенс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей

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