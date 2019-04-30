Онлайн - Сайсай Чжэн - Слоан Стивенс

WTA Пекин - 01 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 01 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.