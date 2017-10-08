WTA Пекин
Одиночный разряд | 3-й раунд

... VS ...

3 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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WTA Пекин - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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