На матче первого круга турнира WTA в Пекине между Чжэн Шуай и Анжелик Кербер подрались болельщики.

19-летний фанат Кербер сидел прямо за боксом китайской теннисистки. После одного из удачных розыгрышей он вскочил и начал танцевать перед командой Шуай. Сотрудник Чжэн сделал ему замечание и попросил проявить уважение.

Парень грубо ответил китайцу и развязал ссору. Затем фанат Анжелик спустился с верхнего ряда, ударил соперника и отвесил пощечину сидевшей в боксе матери Чжэн.

Фанат азиатской теннисистки не растерялся и ответил противнику. Он бил его по голове и добавил пару лоукиков ногами, пока драчунов не разняли другие зрители. Об этом сообщил EssentiallySports.

Анжелик Кербер в первом раунде Открытого чемпионата Китая победила Чжэн Шуай в трех сетах – 6:2, 1:6, 6:4. Во втором круге немка встретится с Полоной Херцог из Словакии.

Чжэн пока никак не прокомментировала, кем ей приходится человек, сидевший в боксе теннисистки на домашнем турнире WTA.

В Британии мужчина откусил часть уха отчиму из-за спора о национальности Маррея

Качай приложение Eurosport для iOS или Android