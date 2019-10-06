Японка Наоми Осака победила первую ракетку мира Эшли Барти из Австралии в финале турнира серии Premier Mandatory (третий ранг в WTA после «Шлемов» и Итогового турнира) в Пекине со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

За 1 час 50 минут Наоми провела 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта. У Барти 6 эйсов, 1 брейк и 3 двойные. В личном противостоянии счет стал равным – 2-2.

На пути к титулу Осака – действующая чемпионка Australian Open – победила действующих чемпионок «Ролан Гаррос» (Барти) и US Open (Бьянку Андрееску).

Для Осаки это третий титул в сезоне и пятый в карьере. Победа принесла ей 1000 очков и 1,525 млн долларов.

В понедельник Наоми потеснит Элину Свитолину с третьей строчки мирового рейтинга.

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