Руководство Женской теннисной ассоциации объявило о временном прекращении проведения турниров в Китае. Это решение вызвано исчезновением и возможным нахождением в опасности экс-чемпионки Уимблдона в парном разряде Шуай Пен. Об этом в официальном заявлении сообщил глава WTA Стив Саймон.

«При полной поддержке совета директора я объявляю о временной приостановке всех турниров WTA в Китае и Гонконге. Не понимаю, как я сохраню самоуважение и буду просить теннисисток соревноваться там, где Шуай Пен не разрешают свободно говорить. Там, где на нее, похоже, оказывают давление, чтобы получить опровержение обвинений в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен теми рисками, которые игроки и персонал может понести, если мы проведем турниры в Китае в 2022 году.

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Меня очень порадовала массовая поддержка WTA со всего мира. Чтобы еще сильнее защитить Шуай Пен и многих других женщин по всей планете, важно как можно больше говорить об этой проблеме. WTA сделает все возможное для защиты теннисисток. Надеюсь, что вместе с нашими действиями лидеры многих стран продолжат выступать за справедливость для Пен и всех женщин, вне зависимости от финансовых последствий.

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Шуай Пен, Китай Фото: Getty Images

Я очень сожалею, что все к этому пришло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много хороших людей, с которыми мы работали долгие годы. Им стоит гордиться достижениями, гостеприимством и успехами. Но если Китай не предпримет шаги, о которых мы просили, WTA не может рисковать игроками и персоналом и проводить турниры в Китае. Власти Поднебесной не оставили нам выбора. По-прежнему надеюсь, что наши призывы услышат, и руководство страны предпримет меры для законного решения проблемы», – говорится в заявлении Саймона.

В начале ноября Шуай Пен обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии. После этого в поиске местной соцсети заблокировали ее имя и слово «теннис», а местонахождение самой Пен не было известно на протяжении 1,5 недели. Через 14 дней китайские госмедиа опубликовали письмо Шуай, в котором она отказывалась от обвинений, но в WTA не поверили в безопасность теннисистки.

Источник: сайт WTA

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