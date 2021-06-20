Эта неделя стала прорывной для всего русского тенниса: в финал трех из четырех травяных турниров вышли сразу трое представителей России. Андрей Рублев сыграл с французом Юго Умбером в Галле, Людмила Самсонова в Берлине сошлась со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Дарья Касаткина в Бирмингеме схлестнулась с Онс Жабер из Туниса.

Самыми неожиданными должны были стать женские разборки: все еще надежда русского WTA-тура Касаткина сегодня находится в четвертом десятке, но вырвала накануне две победы за день и шагнула в решающий матч. Вторит Даше непредсказуемостью Людмила Самсонова, которая ворвалась в свой первый финал в статусе 106-й ракетки мира против экс-четвертой WTA-дивы и полуфиналистки US Open Белинды Бенчич. «Такие вещи для меня в новинку, и я очень рада. До сих пор не верится, что это происходит. На сегодняшний день – это самая важная неделя в моей жизни», – сказала Людмила перед финалом.

WTA Берлин Самсонова разбила Бенчич в Берлине и взяла 1-й титул в карьере 2 ЧАСА НАЗАД

И закономерно, что больше пристальных взглядов собрал на себе Андрей Рублев. Все-таки признанному королю ATP 500 нужно было оправдаться за нокаут в 1-м круге «Ролан Гаррос» двумя неделями ранее от немца Ян-Леннарда Штруффа. Тем более Рублев охотился за первым травяным титулом в карьере и уже был готов собрать мини-«Карьерный шлем» из турниров категории ATP 500 (русский взял четыре «пятисотника» на грунте и харде за год). Но именно Рублев провел самый бесхарактерный финал из сыгранных трех, а ведь на его пути встал 31-я ракетка ATP-тура, 22-летний Юго Умбер. К тому же, уверовала всех фанатов в неприкосновенности Рубля личка (2-0 за Андреем), а также победы до финала в Галле – 76 матчей в сезоне-20/21. К примеру, у Джоковича и Циципаса – по 68.

В первом сете финала в Германии оба колотили свои подачи, но под конец Андрей стал больше ошибаться с форхенда, и прием разладился совсем – в стате горели аховые 7 из 44 выигранных на возрате первой. И тут, уже по обычаю, ракетка Рублева держаться совсем перестала – с психами он позволил сопернику брейкануть. Юго сам оторопел от шанса забрать сет так быстро и легко, потому 10 минут парни мусолили «больше-меньше», но – 6:3 за Умбером. Во второй партии теннисисты позабыли о существовании брейк-поинтов и так добрались до тай-брейка, где четче отыграл Умбер – 6:3, 7:6 за час и 20 минут.

Рублев отлично играл в Галле, но безропотно отдал финал Умберу

Конечно, запросы фанатов Рублева растут пропорционально количеству его побед. И король ATP 500 должен брать финал и подтверждать стабильность по сезону – Андрей шагнул на третью строчку Чемпионской гонки ATP. Но забраться повыше помешали пару аспектов. И в первую очередь, психологическая стабильность. Андрей слишком часто позволяет себе терять контроль над эмоциями и отвечает на анфорсы не хладнокровием, а битьем ракеток. Второе – вариативность. Русский за этот год заметно прибавил в физике, и это несмотря на его скромные антропометрические возможности – все же до Рафы Надаля далеко. Но он никак не совершенствует удары. Из раза в раз Рубель долбит форхенд, хотя и не всегда эти пушечные плоские приносят очки. Игроков они пугают редко, а сил отбирают уйму.

Багаж 7-й ракетки мира давно не пополнялся новенькими скиллами, а чтобы сражаться за титул, арсенал ударов необходимо апдейтить обязательно. Вовремя это прочувствовал Даниил Медведев на «РГ»-2021: добил подачу, ввел в игру регулярные дропшоты, а еще научился подкрутам справа – работа над слабостями и привела его в первый четвертьфинал на парижском песке.

Дарья Касаткина, Россия, WTA Бирмингем Фото: Getty Images

И не прошло 10 минут после сенсационного проигрыша Рублева, как на табло моргнули 5:7, 4:6 не в пользу Касаткиной. Если Андрей от бессилия бил ракетку, то Даша приложила руку уже на себя – пришлось вызывать медиков, чтобы залечить раны от ногтевых порезов на шее. И из этой троицы сверхконцентрацию и хладнокровие показала лишь Людмила Самсонова. Она разнесла Белинду Бенчич после провальной первой партии – 1:6, 6:1, 6:3. Принимала глубоко под заднюю или с бэкхенда кроссом, была всегда в атаке и минимизировала анфорсы. Первый титул в карьере случился неожиданно. Хотя дорогу до него она прокладывала поступательно.

Юная теннисистка из Мурманской области с семи лет тренировалась в Сан-Ремо у Риккардо Пьятти, того самого, кто работал с Новаком Джоковичем и Милошем Раоничем, а сейчас взращивает самого юного из ATP-20 Янника Синнера. Примером для атлетки была как раз Мария Шарапова, с которой Самсонова нередко себя сравнивала из-за ранней эмиграции.

В 15 лет Людмила поняла, что теннис станет ее профессией. Примерно в то же время она согласилась играть за Италию – федерация тенниса оказывала финансовую поддержку, что было кстати, ведь ни спонсоров, ни агентов у Самсоновой никогда не было – их нет и сейчас. Огромных успехов на юниорском уровне Людмила не добивалась: играла она в то же время, что и Бьянка Андрееску и Елена Рыбакина. Проходила из квалификации в основу юниорских турниров «ТБШ», вырывала турниры 2-й категории и заняла седьмое место на летнем Кубке Европы – но не более.

Самсонова живет в Италии всю жизнь, там же окончила школу, но свободно говорит, читает и пишет по-русски. «Мама занималась со мной русским языком», – объяснила девушка. В России у нее остались родственники, но на родине бывает редко – за последние 10 лет приезжала только на турниры в Москве и Санкт-Петербурге. А с 2018-го играет на ITF и WTA под российским триколором. До победы 20 июня самым значимым считался полуфинал в Палермо в 2019-м

Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова Фото: Imago

Пока, по словам спортсменки, приглашений в сборную на Кубок федерации она не получала, но с радостью поможет команде в будущем – девушке всего 22. Русская из Италии, возможно, этой победой оформила прописку в команде Тарпищева. Там она подключится к уже боевитой Анастасии Павлюченковой, которая ошеломляюще добралась до финала «РГ». WTA-тур возрождается?

ATP Галле Рублев отлично играл в Галле, но безропотно отдал финал Умберу ЧАС НАЗАД