Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла первый титул в карьере. В финале турнира категории WTA 500 в Берлине на обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии – 1:6, 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Самсонова неудачно начала первый сет: допустила 4 двойные ошибки, не реализовала ни одного брейкпойнта и показала худший процент первой подачи – 50% против 75% у Бенчич. Итог – сокрушительное поражение 1:6. Зато вторая и третья партии прошли под полным контролем россиянки: в сумме она 12 раз подавала навылет, допустила в два раза меньше двойных ошибок, чем соперница, и реализовала 4 брейкпойнта из восьми.

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По итогам турнира Самсонова дебютирует в топ-70 рейтинга WTA – она станет 63-й ракеткой мира и обновит личный рейтинговый рекорд.

Людмила – третья россиянка, выигравшая в Берлине титул после Надежды Петровой в 2006-м и Динары Сафиной в 2008-м.

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