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Магдалена Рыбарикова - Кристина Младенович

WTA Бирмингем - 20 июня 2018

Это Теннис, и это Бирмингем! Следите за матчем Магдалена Рыбарикова – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 20 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Магдалена Рыбарикова и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.