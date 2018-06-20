20.06.18 - Ann Jones Centre Court
М. РыбариковаМагдалена Рыбарикова
Не ранее
13:30
К. МладеновичКристина Младенович
WTA Бирмингем • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Магдалена Рыбарикова - Кристина Младенович
WTA Бирмингем - 20 июня 2018

Это Теннис, и это Бирмингем! Следите за матчем Магдалена Рыбарикова – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 20 июня 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Магдалена Рыбарикова и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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