Русская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в британском Бирмингеме.

В матче 1/4 финала четвертая сеяная Касаткина победила чешку Терезу Мартинкову со счетом 6:4, 2:6, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.

Касаткина подавала хуже соперницы – один эйс при трех двойных ошибках, в то время как Мартинкова сделала два эйса и допустила два дабл-фолта.

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Также чешка точнее вводила мяч в игру. Ее процент попадания первой подачи – 63,3% (у Дарьи – 57,1%). Русская теннисистка реализовала шесть из 10 брейк-поинтов, у Терезы – 4/6 выигранных решающих мячей на чужой подаче.

В полуфинале Касаткина встретится с американкой Коко Вандевеге, которая в параллельном матче 1/4 финала одолела восьмую сеяную Мари Бузкову из Чехии – 6:4, 6:4.

Дарья осталась последней представительницей России в основной сетке. Анастасия Потапова в четвертьфинале в двух партиях уступила Онс Жабер – 4:6, 0:6.

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