Русская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA 250 в английском Бирмингеме. В матче 1/2 финала четвертая сеяная Касаткина обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась всего 1 час 16 минут.

Касаткина сделала один эйс и допустила три двойные ошибки, у соперницы две подачи навылет. Дарья лучше подавала первым мячом и показала 61% точности (у Вандевеге ровно 50%). Она реализовала пять брейк-поинтов из семи, в то время как Коко из пяти брейковых мячей выиграла лишь два.

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Для Касаткиной эта встреча была второй за эти сутки. Несколькими часами ранее она в трех партиях победила чешку Терезу Мартинкову со счетом 6:4, 2:6, 6:0.

В финале турнира 2021 Birmingham Classic Дарья встретится со второй сеяной Онс Жабер из Туниса. В параллельном матче Жабер в двух сетях одолела британку Хизер Уотсон – 6:3, 6:3.

Касаткина показала лучший результат в карьере на травяных кортах. До этого русская теннисистка дважды выходила в четвертьфинальные стадии на турнире в Истборне и на Уимблдоне, но оба раза проигрывала немке Анжелик Кербер.

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