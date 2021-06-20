Опубликовано 20/06/2021 в 14:11 GMT | Обновлено 20/06/2021 в 14:18 GMT

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Онс Жабер из Туниса в финале турнира категории WTA 250 в английском Бирмингеме.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Для победы Жабер хватило двух сетов – 7:5, 6:4. В своем первом финале не на харде за 4 года Даша показала лучший процент первой подачи (66% – 46%), совершила одинаковое количество двойных ошибок с соперницей – 1-1 и реализовала 3 брейкпойнта из семи.

Несмотря на поражение в финале, Касаткина показала лучший результат в карьере на травяных кортах.

До этого Даша дважды выходила в четвертьфинальные стадии на турнире в Истборне и на Уимблдоне, но оба раза проигрывала немке Анжелик Кербер.

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