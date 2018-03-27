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«Она – самая сексуальная теннисистка». Турнир в Боготе обвинили в сексизме после презентации Бушар

«Она – самая сексуальная теннисистка». Турнир в Боготе обвинили в сексизме после презентации Бушар
Eurosport

1 час назад

Ребята переборщили с креативом.

Организаторы турнира WTA в Боготе объявили об участии в нем Эжени Бушар: «Канадка Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой в мире, и она приедет в Колумбию на турнир в Боготе. Не упусти возможность познакомиться с этой прекрасной женщиной, мы ждем тебя».

Объявление тут же заклеймили за сексизм, и оно было удалено – но уайлд-кард, выданный Бушар, остается в силе. Канадка примет участие в турнире, который пройдет с 9 по 15 апреля, и поборется за призовой фонд – 181 тыс. евро.

  • Бушар – 114-я ракетка мира.
  • На турнире в Боготе сыграют россиянки Дарья Касаткина и Евгения Родина.

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