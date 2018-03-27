«Она – самая сексуальная теннисистка». Турнир в Боготе обвинили в сексизме после презентации Бушар

Организаторы турнира WTA в Боготе объявили об участии в нем Эжени Бушар: «Канадка Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой в мире, и она приедет в Колумбию на турнир в Боготе. Не упусти возможность познакомиться с этой прекрасной женщиной, мы ждем тебя».

Объявление тут же заклеймили за сексизм, и оно было удалено – но уайлд-кард, выданный Бушар, остается в силе. Канадка примет участие в турнире, который пройдет с 9 по 15 апреля, и поборется за призовой фонд – 181 тыс. евро.

Бушар – 114-я ракетка мира.

На турнире в Боготе сыграют россиянки Дарья Касаткина и Евгения Родина.

Будь в контакте со спортом