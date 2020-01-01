Элина Свитолина и Гаэль Монфис необычно проводили 2019 год: теннисная пара училась метанию топоров перед стартом турнира в Брисбене.

Украинка и француз тренировались в специализированном клубе MANIAX – необычно провести время им предложили организаторы соревнований.

Свитолина и Монфис встречаются больше года.

Француз замыкает десятку текущего рейтинга ATP, украинка идет на шестом месте рейтинга WTA.

Турнир в Брисбене пройдет с 6 по 12 января.

«Они тоже могут быть элегантными». Свитолина объяснила, почему пришла на гала-вечер в брюках

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте