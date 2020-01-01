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Свитолина и Монфис учились метать топоры в Брисбене

Свитолина и Монфис учились метать топоры в Брисбене
Eurosport

1 час назад

Элина Свитолина и Гаэль Монфис выбрали довольно необычный досуг.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис необычно проводили 2019 год: теннисная пара училась метанию топоров перед стартом турнира в Брисбене.

Украинка и француз тренировались в специализированном клубе MANIAX – необычно провести время им предложили организаторы соревнований.

  • Свитолина и Монфис встречаются больше года.
  • Француз замыкает десятку текущего рейтинга ATP, украинка идет на шестом месте рейтинга WTA.
  • Турнир в Брисбене пройдет с 6 по 12 января.

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