Свитолина и Монфис учились метать топоры в Брисбене
Элина Свитолина и Гаэль Монфис выбрали довольно необычный досуг.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис необычно проводили 2019 год: теннисная пара училась метанию топоров перед стартом турнира в Брисбене.
Украинка и француз тренировались в специализированном клубе MANIAX – необычно провести время им предложили организаторы соревнований.
- Свитолина и Монфис встречаются больше года.
- Француз замыкает десятку текущего рейтинга ATP, украинка идет на шестом месте рейтинга WTA.
- Турнир в Брисбене пройдет с 6 по 12 января.
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