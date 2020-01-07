Русская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс на турнире в Брисбене – 6:4, 2:6, 6:3.

Самсонова, которая в рейтинге WTA занимает 129-е место, совершила 14 двойных ошибок, выполнила 10 эйсов, реализовала три брейк-пойнта.

Это была первая встреча между Самсоновой и 24-й ракеткой мира Стивенс, и продолжалась она два часа и семь минут.

Во втором круге турнира в Брисбене Людмила встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова – Петра Квитова.

Слоан Стивенс – победительница US Open-2017.

Самсонова с 2014-го по 2018-й выступала за Италию. Ее высший рейтинг WTA – 123 позиция.

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