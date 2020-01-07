Мария Шарапова провела первый матч в сезоне и проиграла. 32-летняя российская теннисистка уступила на турнире в австралийском Брисбене 24-летней американке Дженнифер Брэйди со счетом 6:3, 1:6, 6:7(3).

На счету Марии 8 эйсов, 11 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта.

Брэйди исполнила 4 подачи навылет, допустила одну двойную и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Счет личных встреч в матчах Шараповой и Брэйди стал 1-1.

Мария пожертвовала 25 тысяч долларов пострадавшим от пожаров в Австралии.

К жесту доброй воли Марии присоединился Новак Джокович.

Шарапова потусовалась с Надалем и Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби

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