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Исалин Бонавентюр - Марина Заневская

WTA Бухарест - 16 июля 2018

Это Теннис, и это BRD Bucharest Open! Следите за матчем Исалин Бонавентюр – Марина Заневская на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Исалин Бонавентюр и Марина Заневская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.